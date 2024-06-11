ポールスミス ブライトストライププラー カード＆コインケース

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定価14300円●状態：未使用数日前に購入しましたが、1回も使わずにケースに閉まっていたので未使用です●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。カラー···ブラック