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ポールスミス ブライトストライププラー カード＆コインケース
商品番号 Q18063633580
商品名

ポールスミス ブライトストライププラー カード＆コインケース
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価14300円●状態：未使用数日前に購入しましたが、1回も使わずにケースに閉まっていたので未使用です●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。カラー···ブラック
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