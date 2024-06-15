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カードケース　名刺入れ　レーデルオガワ　コードバン　ナチュラル
商品番号 C27779352260
商品名

カードケース　名刺入れ　レーデルオガワ　コードバン　ナチュラル
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レーデルオガワコードバンを内外装フルに使用した名刺入れです。名刺40枚ほど収納できます。オーダーメイド品。1週間ほど使用しましたが、高級すぎて気を使いすぎた為出品しました。革はまだ固く写真でわかるようにまだ閉じない状態です。※No3173の刻印あり付属品はございません。
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