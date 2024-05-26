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18金 喜平ブレス 30.3g 18cm 6面ダブル K18キヘイ
商品番号 R36253883933
商品名

18金 喜平ブレス 30.3g 18cm 6面ダブル K18キヘイ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 73,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18金喜平ブレス30.3g18cm幅約7mm6面ダブルK18キヘイ造幣局刻印あり中古ですので少々の傷やくすみあります。
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