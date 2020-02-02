コーチ 手袋 黒 レザー 美品

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商品詳細
コーチの男性用 羊革手袋正規店舗にて購入致しました。しっとりとした質感で上質なレザーです、触り心地もいいです。1回しか使用していないためかなりの美品です。新品ではないのでご理解ある方のみご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/freezer127998.html
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