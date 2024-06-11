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【アメリカ製】キャップ　メッシュキャップ　トラッカーキャップ　ワッペン　企業物
商品番号 W29812008870
商品名

【アメリカ製】キャップ　メッシュキャップ　トラッカーキャップ　ワッペン　企業物
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ古着　アメリカ買付品　アメリカ製帽子　デカロゴ　スナップバックキャップトラッカーキャップ　キャップ　世田谷ベースヴィンテージキャップ　ヴィンテージ　ワッペンビンテージ　トラッカーハット　刺繍ロゴ企業ロゴ　企業系　企業物　刺繍デザイン水色　ホワイト　白　ブルー　青●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り　約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡　#帽子屋KABURU　#帽子屋KABURU小物おまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！◆カラー濃ゆい水色ホワイト　白ブルー　青◆素材不明(メッシュ)◆状態やや傷や汚れあり(使用感あり、全体的に汚れあり、ツバに小さい穴あり、トップに汚れあり、おでこ周り汚れあり、内側に汚れあり、ツバ上とツバ裏に汚れあり)写真をご参照ください※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#帽子屋KABURU#帽子屋KABURU小物商品管理番号　23GCP365カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/waveform328417.html
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