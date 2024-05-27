バーバリー　定期入れ　カードケース

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商品詳細
■商品状態 未使用 箱なし▪️ブラック／無地／型押しレザー／ノバチェック▪️サイズ 縦7.3cm横10.9cm幅5mm▪️百貨店で色違い２つ購入し、ストックしていた物です。カード入れ名刺入れ定期入れ素材···本革カラー···ブラック
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