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バーバリー　定期入れ　カードケース
商品番号 T77338468372
商品名

バーバリー　定期入れ　カードケース
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態　未使用　箱なし▪️ブラック／無地／型押しレザー／ノバチェック▪️サイズ　縦7.3cm横10.9cm幅5mm▪️百貨店で色違い２つ購入し、ストックしていた物です。カード入れ名刺入れ定期入れ素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/symmetric807345.html
http://narcologia.ru/goods/troupe218111.html
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