【レア品】ニューエラ　LAドジャース　フルスペルロゴ　9FIFTYスナップバック

ストリートファッションで人気のニューエラスナップバックキャップです。デザインはロサンゼルスドジャースのフルスペルデカロゴです。フォルムは通常のニューエラ59FIFTYと同様ですが、リアサイドにアジャスターが付いている9FIFTYシリーズです。サイズが調整できるのでユニセックスでメンズ、レディースどちらにもご使用いただけます。フロントバックでの着用にも59FIFTYよりも見た目がカッコいいと思います。状態は汚れやヨレなどなく、まだまだ沢山お使いいただけるお品です。畳んで発送致します。カラー···ブルー、ネイビー形···ベースボールLAlosangelsdodgersベースボールキャップアジャスター付きサイズ調整付きMLBnewera新時代ステッカー付きオールドロゴ入手困難希少レアNEWERALADodgersOLDLOGOSnapbackcapドジャーブルーオールドスクールスタイルLADodgersスナップバックキャップ帽子



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