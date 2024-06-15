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【レア品】ニューエラ　LAドジャース　フルスペルロゴ　9FIFTYスナップバック
商品番号 B30607480481
商品名

【レア品】ニューエラ　LAドジャース　フルスペルロゴ　9FIFTYスナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートファッションで人気のニューエラスナップバックキャップです。デザインはロサンゼルスドジャースのフルスペルデカロゴです。フォルムは通常のニューエラ59FIFTYと同様ですが、リアサイドにアジャスターが付いている9FIFTYシリーズです。サイズが調整できるのでユニセックスでメンズ、レディースどちらにもご使用いただけます。フロントバックでの着用にも59FIFTYよりも見た目がカッコいいと思います。状態は汚れやヨレなどなく、まだまだ沢山お使いいただけるお品です。畳んで発送致します。カラー···ブルー、ネイビー形···ベースボールLAlosangelsdodgersベースボールキャップアジャスター付きサイズ調整付きMLBnewera新時代ステッカー付きオールドロゴ入手困難希少レアNEWERALADodgersOLDLOGOSnapbackcapドジャーブルーオールドスクールスタイルLADodgersスナップバックキャップ帽子
http://narcologia.ru/goods/stepchild973452.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce182855.html
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NEW ERA（ニューエラ）Los Angeles Dodgers 9FIFTY SNAPBACK BASIC MLB/11591043 ロサンゼルス・ドジャース スナップバックキャップ ブルー

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