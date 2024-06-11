レナードカムホート シルクリンク ウィズ 1 クレーンベル ブレスレット ...

【品名】Silklinkwith1CraneBellBracelet/シルクリンクウィズ1クレーンベルブレスレット（レナードカムホート刻印）【ブランド】LeonardKamhout（レナードカムホート）【対象】メンズ【実寸】長さ（ベル込み）：26.5センチ長さ（ベル抜き）：24センチ幅：1.8ミリ重さ：109グラ厶【素材表記】シルバー925【原産国】USA【カラー】シルバー【商品状態】ほぼ使用感なし・超美品【検索用】LONEONES（ロンワンズ）他アプリでも出品しているため、予告なく削除する場合があります。ご了承下さい。カラー···シルバー



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