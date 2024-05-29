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ゴローズ svフェザーL 左右セット
商品番号 K81303463110
商品名

ゴローズ svフェザーL 左右セット
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。~商品名~ゴローズsvフェザーL左右セット~サイズ~約43mmカラー...シルバー材質...シルバー925~状態~10年程前に原宿フールズ購入品になります。購入後数回皮紐カスタムで組んでいましたが最近は着用せず保管していたので、使用感は少なく状態良好な美品です。皮紐にて組んでいた為バチカンにもほとんど傷がありません。着用しなくなったので大切に使って頂ける方へお譲りいたします。~ご購入前に~大事にコレクションして来た保存状態の良い品を出品しております安心丁寧なお取引を心がけておりますのでよろしくお願い致します。多少のお値下げ等ご質問等お気軽にご連絡ください！
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