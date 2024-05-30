モンブラン　レザー　キーリング　キーホルダー　ブラック

MONTBLANCモンブランキーリング キーホルダーカラー...ブラック素材…レザー付属品…化粧箱サイズ…横約11cm…縦約4cm未使用に近いですが一遍は人を介した商品になります、ご理解の上ご購入お願い致します。NC.NRでお願い致します。神経質な方や完品をお求めの方はお買い求めお控えお願い致します。



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