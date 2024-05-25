【タグ付き】ポロ ラルフローレン ポロベアー刺繍のニット手袋　グレー

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【タグ付き】ラルフローレンRalphLaurenのポロベアー刺繍ニットグローブです。シンプルな無地のコットン・ナイロン・ウールのニット。グレー手の甲の部分にポロベアーの刺繍。NOSIZEMADEINCHINA60%COTTON30%NYLON10%WOOL(MERINO)甲幅:約10-10.5cm＊＊＊＊＊＊＊＊＊☆フォローしていただくと100円引き致します。購入ご希望の方はフォロー後、コメントくだされば確認次第お値引きさせていただきます。☆基本的に大幅お値引きはできかねますのでご了承下さい。☆コメントでお返事のない場合は一定時間経ちましたら削除させていただきます。☆ご購入後のお値引きはできませんのでご注意ください。☆フォロー希望されない方は即購入OKです。☆らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更することがあります。☆コメントにて購入希望の方がいらしても優先順位はあくまでも先に購入された方になりますのでご了承くださいませ。☆☆専用はしておりません。ご了承下さい。☆返品について 当方に明らかな際は迅速かつ誠意を持って対応致しますので評価前にご連絡下さい。☆検品はしておりますが見落としがあるかもしれません。☆梱包の際はリサイクル用品を使用することがあります。また圧縮や、折りたたんで発送することがありますのでご了承下さい。☆光や照明の加減により色が若干違う写真になることがありますがご承知おき下さい。☆used品にご理解いただける方お願い致します♪☆喫煙者なし、ペットはいません。☆お気軽にコメント下さい♪よろしくお願い致します☆#なないろ☆エコ＆リユース