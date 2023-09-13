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「セール」新品未使用New Era 59FiFTYニューエラキャップ
商品番号 P46064783851
商品名

「セール」新品未使用New Era 59FiFTYニューエラキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品/未使用海外限定カスタム国内未発売色:ブラック素材:ポリエステルコットンスポーツチーム:レイダースサイズ:73/858.7cm●公式ショップ購入の正規品◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から500円引き3点セット購入→合計価格から1000円引き●送料無料　　匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)か、定形外郵便　60サイズ段ボールの箱に入れて発送します。----------------------------------------------他にもたくさん出品していく予定です!もしよければフォローお願い致しますm(__)m#NeweraShop↑出品しているNewEraアイテム一覧です♪----------------------------------------------#大谷翔平#ダルビッシュ#ワールドシリーズ#大谷#エンゼルス#帽子#キャップ#野球帽#ハット#MLB#NBA#NFL#メジャーリーグ#メジャー#オールスター#パドレス
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