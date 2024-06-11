土屋鞄　コードバン　カードケース　名刺入れ

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商品詳細
土屋鞄のコードバンのカードケースです。2週間程前に購入したものです。購入後、1日だけ使用しました。表面の1箇所だけ傷がついています。(写真4枚目)それ以外は大変綺麗な状態です。色 ブラックサイズ等の商品説明は写真5枚目以降を参照ください。名刺も5枚程度入ります。よろしくお願いいたします。カラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/reboot1836.html
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