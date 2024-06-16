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フェザーネックレス シルバー
商品番号 I16129195120
商品名

フェザーネックレス シルバー
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925のフェザーネックレスです！重みもしっかりありデザインもカッコよくて良い品物になってます！気になる方居ましたらコメント又は購入よろしくお願いします！！！ゴローズなど高くて買えない方にオススメです！！
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