Paul Smith インセットストライプ 名刺入れ

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ご覧頂きありがとうございます。PaulSmthインセットストライプ名刺入れになります。付属品はありません。素材：牛革カラー：ネイビー友人にいただきましたが、2回ほど使用しその後は自宅保管しておりました。撮影時に蛍光灯・日光・映りの状況などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい。目立つ傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるという事をご理解いただきご購入ください。【インセットストライプ】落ち着いたトーンのカラーをベースに「ブライトストライプ」をオフセンターに覗かせた名刺入れ。本体のベースは繊細な肌目が魅力のカーフスキンを使用し、表面には水シボ風の型押しを施しました。カーフスキン本来のやわらかな質感を損なわないよう仕上げた、上品でモダンな印象の水シボの型押しが魅力的。インサイドのエッジ部分に施したカラーリングも程良いアクセントです。#ポールスミス￼#PaulSmith#インセットストライプ#名刺入れ#メンズ#カードケース#ネイビー#牛革素材···本革