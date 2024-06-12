ジャンニヴェルサーチ　スーツ　セットアップ　黒　裏地総柄　大きいサイズ　2XL

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即購入可能！ジャケットとパンツのみでの販売です。○アイテムversaceclassicgianniversaceヴェルサーチスーツ セットアップ テーラードジャケットブレザー3B○カラーブラック■採寸（多少の誤差がございます。）ジャケット肩幅 50cm身幅 57cm袖丈 66cm着丈 80cmパンツウエスト 40cm股上 31cm股下 79cmわたり 33cm裾幅 20cm平置き実寸。⭐︎状態⭐︎ところどころ多少のテカリはありますが目立つものではなくそれ以外の著しい汚れや傷はありません今後も長く活用できる一品です。中古品ですので神経質な方はお控えください。季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック