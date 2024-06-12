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ジャンニヴェルサーチ　スーツ　セットアップ　黒　裏地総柄　大きいサイズ　2XL
商品番号 G92094755150
商品名

ジャンニヴェルサーチ　スーツ　セットアップ　黒　裏地総柄　大きいサイズ　2XL
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能！ジャケットとパンツのみでの販売です。○アイテムversaceclassicgianniversaceヴェルサーチスーツ　セットアップ　テーラードジャケットブレザー3B○カラーブラック■採寸（多少の誤差がございます。）ジャケット肩幅　50cm身幅　57cm袖丈　66cm着丈　80cmパンツウエスト　40cm股上　31cm股下　79cmわたり　33cm裾幅　20cm平置き実寸。⭐︎状態⭐︎ところどころ多少のテカリはありますが目立つものではなくそれ以外の著しい汚れや傷はありません今後も長く活用できる一品です。中古品ですので神経質な方はお控えください。季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/plaque105407.html
http://narcologia.ru/goods/tenet672863.html
http://narcologia.ru/goods/slide770987.html
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