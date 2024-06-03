【00s】DISNEY BEAUTY＆BEAST 美女と野獣 刺繍キャップ

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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】DISNEYBEAUTY＆BEAST美女と野獣刺繍キャップ【生産国】CHINA【年代】2000＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿ボディのブラックはフェード感ありシルエット刺繍も雰囲気良いです。襤褸のアイテムや無地のヴィンテージスウェットなどに合わせると相性良いと思います。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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