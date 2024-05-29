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ヴェルサーチ ゴールドリング メデューサ
商品番号 U84386448829
商品名

ヴェルサーチ ゴールドリング メデューサ
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェルサーチのリングになります。2012年頃にラフォーレ原宿のGR8で買いました。とても存在感のあるリングです。#ヴェルサーチ#VERSACE#リング#アクセサリー#GR8
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