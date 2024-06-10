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ゼベワン キムジウン cgv kcon トレカ
商品番号 C55535062037
商品名

ゼベワン キムジウン cgv kcon トレカ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

推し変した為、出品させて頂きます。どちらも偽物が出回る前に代行してくださった為、偽物である確率はかなり低いかと思われます！Cgvトレカ(1万5000円で購入)→4月25日購入Kconトレカ(9000円で購入)→5月26日手元に届いてます。SNSでのお取引だった為、心配な方はいストーリーという形になってしまいますが証明写真も追加します。ご購入前にプロフィール一読お願いいたします。Zerobaseonezb1ゼベワンキムジウンジウンcgvkconkconjapan
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