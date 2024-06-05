日本浮世絵大集第一巻　秘版　北斎　鑑賞手帖　箱付　N　3641

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商品詳細
本の大きさ （緑）厚さ約2cm 幅約21.5cm×約15.3cm画像9枚目のような染みが見受けられます。（北斎鑑賞手帖）外箱に染みと破れが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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