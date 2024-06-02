new ニンテンドー3DS LL スーパーファミコン エディション 美品

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商品詳細
期間限定出品になります。新品にて購入致しましたが使用しないため出品致します。カバーをつけて使用しておりましたので目立った傷もなく美品になります。保護フィルム貼付済み。動作確認済み。初期化してお送り致します。定価21,600円箱付属品は全て付いております。あくまで中古品の為、細かい状態を気にされる方はご遠慮下さい。お値引きはご遠慮下さい。ノークレームノーリターンでお願い致します。（検索用）new3DSLL3DSLL本体任天堂Nintendoスーパーファミコン限定レトロゲーム
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