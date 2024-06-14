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「源氏絵小色紙」色紙30枚揃/解説書/見本1枚白畑よし著日本の文様研究会編1972年フジアート出版【限定500部】限定500部の500番です。長らく自宅保管していた物です。長年自宅保管していた物ですが中身は良好な方かと思います。外箱は色焼けし箱にも傷がありますが中箱の桐箱は綺麗な状態ですが少し傷があります。ご購入後の返品返金は受け付けておりませんのでご了承下さい。#源氏絵小色紙#限定版#色紙#本#美術#骨董#源氏絵#源氏物語