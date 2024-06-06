Rolandキーボード

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商品詳細
Roland(ローランド)MIDIキーボードコントローラー型番：A-49カラー：ブラック種類...キーボード・シンセサイザ断捨離の為出品いたします。付属品：本体、USBケーブル(画像に掲載してる分で全部ですので、ご確認よろしくお願い致します。)種類···キーボード・シンセサイザー
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