屋根工法墨付け図解 木造伝統工法 大工宮ひな形 木造の継手と仕口

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商品詳細
ftcoさん専用古い本なので表紙は多少の傷みがあります。中は綺麗です。送料の関係でバラ売りは出来ません定価合計約2万円
http://narcologia.ru/goods/stair43800.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial625716.html
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