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プレステ4+ゲームソフト　動作正常　箱なし
商品番号 K83435077281
商品名

プレステ4+ゲームソフト　動作正常　箱なし
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 7,512 円
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商品詳細

「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2000AB01」使用期間は4年ほどです。ゲームをする機会がなくなったため出品します。動作確認済です。ワンピースのソフトをおまけでつけます。返品は受け付けませんので、同意の上でご購入をお願いします。【商品内容】PS4本体ACアダプターHDMIケーブルコントローラー1機USBケーブルゲームソフト「ONEPIECEWORLDSEEKER」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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