ミライドンex sar

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商品詳細
ミライドンexsar表面右側にホロ抜けあります。裏面右上に点かけあります。プレイ用でお願い致します。折れ濡れ対策をして発送します。追跡ありのメルカリ便発送です。即購入okポケカポケモンカード
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