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ミライドンex sar
商品番号 V59911070368
商品名

ミライドンex sar
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミライドンexsar表面右側にホロ抜けあります。裏面右上に点かけあります。プレイ用でお願い致します。折れ濡れ対策をして発送します。追跡ありのメルカリ便発送です。即購入okポケカポケモンカード
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