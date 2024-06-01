油絵 絵画 春の桜ボックス

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【作品説明】【技法】油絵・油彩【素材】油絵の具【ホルベイン】・アクリル絵の具【リキテックス】・木製【サイズ】横20.0高さ14.1幅15.1【モチーフ】#薔薇#森#春【タイトル名】春の桜ボックス缶ジュース四本まで収納可能【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。世界に一つだけのボックス作品を作ります。高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後も色褪せる事なく保存することが出来ます！メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。＊写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。心を込めて猫かせて頂きますご注文、お待ちしております！●人物画はお断りします●風景画、静物画、動物画などの制作が可能です。●制作期間1～3週間油絵ボックスオーダー【技法】油絵・油彩【素材】油絵の具【ホルベイン】・アクリル絵の具【リキテックス】・木製【サイズ】横20.0高さ14.1幅15.1【お値段】9000円[送料]全国一律#送料無料#絵画#油絵#油彩#油彩画#洋画#手描き#画家#絵#インテリア#コレクション#玄関#部屋#雑貨#置物#飾り#ハンドメイド#お祝い#小物#アンティーク#お値引き#手作りインテリア#プレゼント#オーダーメイド#ハンドメイド#美術品#出産祝い#お祝いプレゼント#入学祝い#出産祝い#長寿祝い#就職祝い#退職祝い#入園入学祝い#卒業祝い#退院祝い#お見舞い#新築祝い#結婚祝い#結婚記念日#カップル記念日#合格祝い#贈り物#お祝い#diy家具#家具#diy#ハンドメイド収納#贈り物#アーティスト#芸術作品#美術作品#インテリア作品#油絵作品#風景画#小物入れ#オーダー#引越祝い#リビング#部屋全体#収納ボックス#アクセサリーボックス#ボックス#インテリアボックス#宝石箱#薬箱#箱#収納#ＨＲ作品一覧