スーパーファミコン 悪魔城ドラキュラXX SFC

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商品詳細
写真で現状をご確認の上ご検討ください。動作は確認いたしました。写真の物がすべてです。中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください。プチプチに包みゆうパケットにて発送させていただきますが、経年経つお品ですので現状品であることをご理解いただける方のみご購入をご検討くださいますようお願いいたします。#スーパーファミコン#SFC#レトロゲーム#スーファミ
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