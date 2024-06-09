るろうに剣心 DVD-BOX (Disc 17～20) 劇場版 追憶編 星霜編

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商品詳細
●収録内容・DISC17TV未放映第95話「流浪の最果て・緋と瑠璃の絆は潮騒の中に」・DISC18劇場版維新志士への鎮魂歌・DISC19OVA追憶編特別版・DISC20OVA星霜編特別版・国内正規品・DVD-BOXのDisc17～20のみの出品となります。・中古商品のためディスクに少々スレがありますが再生には一切問題ありません。※値下げ不可※#るろうに剣心
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