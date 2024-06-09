「坂の上の雲」全13回台本

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NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」全13回のシナリオです。原作：司馬遼太郎脚本：野沢尚,柴田岳志,佐藤幹夫監督：柴田岳志,佐藤幹夫,加藤拓,木村隆文,一色隆司出演者：本木雅弘,阿部寛,香川照之,菅野美穂,松たか子※他に出品している台本もあります。まとめてご購入される場合は割引させていただきます。#出品中の台本はこちらです※キズ、折れ、ヤブレ一部あり。※中古品の為、神経質な方は入札をご遠慮下さい。