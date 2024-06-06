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豪華おまけ付　sampling love サンプリング元ネタ事典
商品番号 E96407951751
商品名

豪華おまけ付　sampling love サンプリング元ネタ事典
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

samplinglovehiphopやr\u0026bなどのトラックメイクに重宝する事典です。あの曲のあの元ネタを知る事が出来ますし、色々なアイデアが沸く事でしょう状態は良くほぼ未使用に近いです20年以上前のビンテージ本となります神経質な方はお控えくださいおまけmuro氏監修　FUNK45Sヒップホップスラングの2冊をおまけで付けます#hiphop#r\u0026b#サンプリング#サンプラー#sample#sampling#muro#funk#jazz#soul#disco#dj#トラックメイク#mpc#devlarge#sp404#sp1200#akai#mcバトル#元ネタ#kodp
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