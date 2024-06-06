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アルルの冒険 まほうのジュエル ゲームボーイカラー　完品美品
商品番号 L17859542707
商品名

アルルの冒険 まほうのジュエル ゲームボーイカラー　完品美品
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 7,697 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アルルの冒険まほうのジュエルになります。【内容】・箱、内箱・カセット(ケース付き)・説明書・ハガキ2種　完品です。特に目立つ傷は無いかと思います。このお品を鑑みて美品かと思います。状態に関しては写真をご参照下さい。出品前に動作確認を致しております。中古品なのでご理解の程、よろしくお願いします。完品美品は市場に出てこないと思います。貴重なお品なので、ご検討頂けますと幸いです。即購入、無言購入、問題ございませんので、よろしくお願いします。#アルルの冒険#まほうのジュエル#美品#カセット#ゲームボーイカラー#コンパイル#レトロゲーム#コレクション
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