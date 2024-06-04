クルトワ（コルトワ）　トロンボーン　マウスピース

AntoineCourtois（クルトワ／コルトワ）のマウスピースです。金メッキ、サイズは61/2L、ミッシェルベッケ監修モデルです。16、7年くらい前に譲っていただき、2、3年使用。それ以降は使用せず、しまっていました。変色、小キズ等ありますが、通常使用には問題ないと思われます。素人の保管になりますので、ご了承頂けますようお願いします。種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース



クルトワ トロンボーンマウスピース ベッケモデル GP 太管



Antoine Courtois｜トロンボーン太管マウスピース



クルトワ トロンボーンマウスピース ベッケモデル SP 太管



クルトワ トロンボーンマウスピース ベッケモデル SP 太管



Antoine Courtois｜トロンボーン太管マウスピース



クルトワ トロンボーンマウスピース ベッケモデル GP 太管



クルトワ トロンボーンマウスピース ベッケモデル GP 太管



ブラスラボモモ / 太管トロンボーン用マウスピース LB6.5A☆(クルトワ ...



クルトワ トロンボーンマウスピース ベッケモデル SP 太管



マウスピース vol.3(Courtois) - 佐々木一成のブログ



クルトワ トロンボーン用マウスピース ベッケモデル BECQUET 6-1/2M 太管【西巣鴨】 - 服部管楽器＆バードサウンドトーキョー 中古楽器ショップ



クルトワ トロンボーン用マウスピース ２G 太管【服部管楽器】 - 服部管楽器＆バードサウンドトーキョー 中古楽器ショップ



クルトワ トロンボーンマウスピース 6-1/2Ｍ 太管【服部管楽器】 - 服部管楽器＆バードサウンドトーキョー 中古楽器ショップ



クルトワ トロンボーン用マウスピース 5L 太管【西巣鴨】 - 服部管楽器 ...



クルトワ トロンボーンマウスピース 10 細管 - 服部管楽器＆バード ...