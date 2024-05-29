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SFC超時空要塞マクロス　スクランブルバルキリー
商品番号 R46564192460
商品名

SFC超時空要塞マクロス　スクランブルバルキリー
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコンのマクロスです。箱と説明書付きです。箱のカドに傷みがあります、実機にて動作確認済みです。中古品になりますので、美品を求める方や神経質な方は購入ご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/kindness364205.html
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