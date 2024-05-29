小学五年生 1982年4月号表表紙側のホチキス部分が錆びて紙に色が付いています。同じく表表紙川から十数枚は一度水に濡れて乾いたようにシワがあります。表紙、裏表紙に一部破れがあります。それ以外はヤケもなく、書き込みもなく、比較的状態は良いほうです。付録は付いていません。#松田聖子#河合奈保子#田原俊彦#近藤真彦#イモ欽トリオ#あさりちゃん#うわさの姫子#ドラえもん#怪物くん#昭和#昭和レトロ



小学五年生 1982年4月号



小学 五年生 1981年～1982年 【2 4 6 8 9 10 11月号】 7冊セット(学習 ...



1971（昭和46年）～1984年（昭和59）年：テレビの隆盛期 | 『小学一年生』



小学五年生 1981年3月号/小学六年生 1982年1月号 計2冊セット 小学館 ...



小学五年生1982年5月号◇松田聖子/鈴賀レニ/藤子不二雄/桜多吾作/室山 ...



小学4年生 1982年5月号 小学館 松田聖子



小学 五年生 1981年～1982年 【2 4 6 8 9 10 11月号】 7冊セット(学習 ...



小学五年生 1982年4月号



1円スタート！小学五年生 2月号 昭和57年 1982年 当時物 レア エラー ...



小学五年生 1982年4月号



1207-105☆小学館 わくわくまんが大行進 小学五年生 2月号付録 9月号 ...



小学五年生 1982年4月号



小学五年生 1982年2号 たのきん 近藤真彦 田原俊彦 野村義男 松田聖子 ...



小学 五年生 1981年～1982年 【2 4 6 8 9 10 11月号】 7冊セット(学習 ...



年間ランキング6年連続受賞】 小学四年生1982年11月号 スターまんが ...