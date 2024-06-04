値下げ PAISTE 505シリーズ シンバル

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パイステ505シリーズHEAVYRIDE20インチ、HIHAT14インチハイハットは割れが有りますが、割れの端に細いドリル穴が開けてあり、割れが拡がらない為の処置が施されてますが、ハイハットの音は問題無く鳴ってると思います。ハイハット以外はひび無し、割れ無し、欠け無し。全て中古で入手し経年汚れありますが、ハイハット以外は試奏程度の使用です。バラ売りも可能ですが手間が掛かるので割高になります。直接受渡し歓迎なので、着払い設定に変更すれば送料分値引可能なので、ご依頼下さい。検索ワードエフェクトeffectパイステPAISTEジルジャンzildjanセイビアンSABIANインタンブールIstanbulボスファラスBosphorusターキッシュTurkishマイネルMEINLワンマンオーケストラカシオペアCASIOPEA鼓ドラマーマニュアルManualtutorialBossa NovaボサノヴァLatinラテンパーカッションpercussionBANDバンド音楽チュートリアルデニチェンフュージョンファンクFUNKチックコリアエレクトリックロックTスクエアイギリス英国ブリティッシュスティーブガッドキースカーロックリックマロッタジェフポーカロYOSHIKIカーマインアピスジョージコリアス