Y★★545 ソニー プレイステーション4 CUH-2200AB01 未使用品

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未使用品になります。動作確認の為、開梱し通電のみ確認しています。外箱に破れあります。未使用品ですが新品ではありませんので多少の汚れや小さな小傷などはあるかもしれませんのでご理解の上、ご購入お願いします。付属品：ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK(R)4)ジェット・ブラック(CUH-ZCT2J)×1、モノラルヘッドセット×1、電源コード×1、HDMI(R)ケーブル×1、USBケーブル×1■商品詳細メーカー：SONYソニー型番：CUH-2200AB01PS4プレイステーション4ジェットブラック 500GB製造年：未記載※商品の返品および交換は承っておりませんが、商品の欠陥や不良など当方原因による場合には商品到着後一週間以内に限りご対応させていただきます。返品のご連絡は受け取り評価前にお願いいたします。評価後のご返品に関しては、往復の送料、メルカリの販売手数料を差し引いた額でのご返金となります。受け取りは商品到着後一週間以内にお願いします。 配送はヤマト運輸にて送料無料です。沖縄県は別途プラス700円かかりますので、ご連絡ください。545-HN