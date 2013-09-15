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エレファントカシマシ/復活の野音 2013.9.15 日比谷野外大音楽堂〈初回…
商品番号 F70632008303
商品名

エレファントカシマシ/復活の野音 2013.9.15 日比谷野外大音楽堂〈初回…
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,977 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エレファントカシマシ復活の野音初回限定盤の2枚組DVDです！今でもエレカシは好きですが整理をしたくて手放すことにしました。大事にしてくださる方のお手元に届きますように！発売当時購入し、1度再生した後暗所にて大事に保管していました。目立った傷もなく、かなり美品だと思いますが神経質な方は御遠慮ください。丁寧に梱包し、ネコポスでお送りします☆(梱包時の厚みによってゆうパケットポストに変更する場合があります)他にもエレカシ関連出品していく予定です#あめちゃんのエレカシ関連「エレファントカシマシ/復活の野音2013.9.15日比谷野外大音楽堂〈初回限定盤・2枚組〉」エレファントカシマシ定価:￥6571#エレファントカシマシ#CD・DVD
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