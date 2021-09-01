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- 一番くじ S.H.Figuarts 仮面ライダージオウ ゼロワン クリアver.
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商品詳細
こちら一番くじで発売されたC賞S.H.Figuarts仮面ライダージオウクリアブラックver.B賞S.H.Figuarts仮面ライダーゼロワンライジングホッパークリアイエローver.となります。購入後暗所にて飾っておりました。付属品はすべて揃っており本体にキズ等は無いと思われます。箱には若干のスレや曲がりがあるためあくまで中古品ということを踏まえたうえでご購入お願いします。造形シリーズ...S.H.Figuarts
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