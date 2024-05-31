e2436 秦蔵六 青銅 鶴首花入 合わせ箱 一輪生 花入 一輪挿し 茶道具

e2436秦蔵六青銅鶴首花入合わせ箱一輪生銅花入花入一輪挿し茶道具-------------------------------------------------------------------------口径(内) 1.1cm口径(外) 1.5cm胴径 5.2cm高さ 29cm目立った傷みなく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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