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ソプラノサックス・マースピース
商品番号 V37439989842
商品名

ソプラノサックス・マースピース
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーソプラノサックス用のマースピースです。Ｓー90ー170．2本中古品ですが、まだまだ使用出来ます。ご理解いただける方宜しくお願いします。詳細は・掲載どおりです。
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