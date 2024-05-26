Nintendo Switch Lite グレー本体　新品、未使用未開封

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NintendoSwitchLite ニンテンドースイッチライト本体ニンテンドースイッチライトグレー、NintendoSwitchLite本体の新品、未使用未開封です。不要の為売却します。購入は2023年、９月、今月の頭に大手通販サイトで購入致しました。個人情報削除した納品書を同封致します。店舗印はございません。金庫で誰の手にも触れられる事なく保管しておりましたので、傷や汚れなども無く、外装も問題ありません。しかし素人保管の為、神経質の方はご遠慮下さい。新品未開封の為、返品や交換は承る事ができません。トラブル防止の為、お取り置き等もご遠慮下さい。初期不良等ございましたら、メーカー様へお問い合わせ下さい。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。確認しだい24時間以内にヤマト便（らくらくメルカリ便）で本体をしっかり保護しダンボールで発送いたします。#NintendoSwitchLite#nintendoswitchlite#ニンテンドースイッチ本体