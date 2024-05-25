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itzy チェリョン　トレカ　特典　セット
商品番号 A96740773719
商品名

itzy チェリョン　トレカ　特典　セット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手元に来てからはスリーブに入れて保管していました。目立った傷はございませんが海外商品ですので多少の擦り傷のようなものはあるかと思います。似たような商品をお探しの方はこちら→　#YETTon_itzy　　#YETTon_kpop即購入、いいね大歓迎です！質問等ございましたら納得されるまでお答え致しますのでお気軽にコメントしてください！セットでお値引き致しますのでご希望の方はコメントよろしくおねがいします！
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