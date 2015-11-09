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BTS 2016 SEASON’S GREETING シーグリ
商品番号 W42310687726
商品名

BTS 2016 SEASON’S GREETING シーグリ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTS2016SEASON’SGREETINGシーズングリーティングシーグリ　DVD公式日本語字幕付き画像の物が全てです。カレンダーに傷、角スレなど使用感あります。メンバー別の付属品は7人分全て揃っています。初期の物なので出回り少なくかなり貴重かと思います！韓国製品の為、初期からの傷等ご理解ください。検品はしっかり行っておりますが見落としの傷汚れなどあるかもしれません。自宅保管とご理解の上ご購入お願いします。プロフも合わせてご覧下さい(*ˊᵕˋ*)BTSRMナムジュンJINジンSUGAシュガJ-HOPEホソク　ホビJIMINジミンVテテ　テヒョンJUNGKOOKジョングク　グク防弾少年団bt21イシビルRJアールジェイSHOOKYシューキー　シュッキー　シュキKOYAコヤMANGマン　マングCHIMMYチミー　チミTATAタタCOOKYクッキー　クキVANバン
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