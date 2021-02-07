CLAMPの絵シゴト

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CLAMPの絵シゴトです。購入後１度見ましたが後は見ていません。購入時に有隣堂のブックカバーをしていたので大丈夫だと思います。入札後有隣堂のブックカバーがいらないなら外して発送します。状態は日焼け等無いと思いますが見落とし等ありましても苦情等は受け付けません。状態等しりたく載せている写真以外に見たい場合問い合わせ下さい対応します。その上納得して購入してください。当方は喫煙者とペットがいます。ご理解した上で入札お願い致します