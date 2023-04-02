太鼓の達人 マイバチ 米ヒバ 【マイバチ工房燐】gnhs

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コメントなし即購入大歓迎⭕️長さ38太さ1.8重さ5859グリップ2重自分好みのカスタマイズがしたい方は#マイバチオーダー「マイバチ工房燐」にてご注文ください!m(__)m追加料金150円でグリップをさらに巻くことも可能です(*^^*)マイバチの中でも低価格・高品質を実現！！！#マイバチ工房燐で他のバチも閲覧いただけます！！ 『 販売実績450↑以上 』 「子供が喜んでくれた！」「このバチで全良できた！」「友達へのプレゼントで大成功！！」沢山の評価をいただいております！数ある中からご閲覧下さりありがとうございます！マイバチ工房 燐（りん） 製作者aRと申します。一つ一つ時間をかけハンドメイドで作成しております。耐久性に優れた木材を厳選し長く使えるような形状に加工しております。ー 皆様にとって有意義な時間を、大切な瞬間を 共にできるようなマイバチを作成 ーコメントなし即購入大歓迎!セット購入2セット200円引3セット400円引以降+500引「評価について」マイバチを使った感想ではなく購入→発送→受け取りの手順を評価して下さい。配送中のトラブルには対応致しかねます。「発送について」衝撃吸収材、防水等に配慮して発送いたします。コンビニ受け取りの場合はゆうゆうメルカリ便になりますので＋600円追加料金が発生します。#太鼓の達人#タイタツ#マイバチ工房燐#万能型#米ヒバ#朴#ロール#精度#マイバチ#グリップ