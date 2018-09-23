ドラゴンクエストII 悪霊の神々【美品・完品・FC日本版】

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■商品説明『ドラゴンクエストII悪霊の神々』は、1987年1月26日に株式会社エニックスより発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲーム。ドラゴンクエストシリーズの第2作目。初リリース日：1987年1月26日シリーズ：ドラゴンクエストシリーズモード：シングルプレイヤーコンピュータゲームジャンル：JRPGプラットフォーム：ファミコン販売元：エニックス、スクウェア・エニックス■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）・商品状態：箱説に汚れあり■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo