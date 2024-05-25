キルラキル 原画集 一

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キルラキルアニメーション原画集一コレクション整理のため、出品します。一度読んだだけですが、自宅保管の中古品です。素人保管なので若干使用感があります。中身は書き込みや線引、マーキングなどなく通読には問題ないと思います。中古本にご理解ある方、ご購入お願い致します。OPP袋に入れ封筒にて梱包し、ネコポスで発送させて頂きます。