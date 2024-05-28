志村有弘 平井光典 / 繪本 山頭火(額装版)【限定五百部】

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商品詳細
【限定五百部】繪本山頭火(額装版)文：志村有弘画：平井光典叢文社額装用4枚の別冊プリント付き(18ｘ21㎝)大事に保管していましたが、扉・小口に経年による黄ばみがあります(画像8枚目をご確認下さい)。詳細を確認されたい場合は画像を追加UPしますのでコメントください。自宅保管にご理解のある方のご購入をお願いいたします。
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