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サピックス 2019年 1月 新学年入室組分けテスト 新5年 現4年 入室テスト
商品番号 E64738738561
商品名

サピックス 2019年 1月 新学年入室組分けテスト 新5年 現4年 入室テスト
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サピックス２０１９年１月新学年入室組分けテスト新５年　２０１８年１月　復習テスト　４年2つセットでどちら原本です。組分けテスト、入室テスト対策にいかがですか?新学年入室組分けテストは、出題範囲がありませんので過去の物でも役立ちます。＜新学年入室組分けテスト＞　＜復習テスト＞ペンの書き込みが多数あります。ファイリングの為二つ穴をあけており国語に字抜けが多少あります。見落としがあったら申し訳ありません。名前は消しておくります。中古品をご理解の上ご購入ください。よろしくお願いします。
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